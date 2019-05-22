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Курс валют на сьогодні встановив НБУ. Фото:

Курс валют: гривня ще більше зміцнилася до долара та євро

22 тра 2019, 08:51
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Офіційний курс гривні до американського долара та євро встановив Національний банк України.

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У середу, 22 травня, гривня продовжила своє зміцнення до іноземної валюти. Про це свідчать дані, опубліковані сьогодні на веб-сторінці НБУ.

Курс долара продовжує падати. Дешевшає в ціні й європейська валюта. Американський долар станом на ранок подешевшав на 9 коп., а євро — на 12 коп.

Наразі 1 дол. в Україні коштує 26 грн 11 коп., а за одиницю валюти Європейського Союзу потрібно заплатити 29,14 грн.

Нагадаємо, у квітні міжнародне рейтингове агентство S&P повідомило, що прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2019 рік зберігся на рівні 2,5% при девальвації гривні до курсу 28,6 грн за дол.

Джерело: Ракурс


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