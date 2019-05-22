Макрон та Меркель поговорили з Путіним про Україну. Фото: Федеральное агентство новостей

https://racurs.ua/ua/n122208-makron-ta-merkel-pogovoryly-z-putinym-pro-ukrayinu-ta-rozkrytykuvaly-yogo-ukaz-pro-pasportyzaciu.html

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон вчора ввечері провели спільну телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

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Західноукраїнські партнери обговорили із главою Кремля виконання мінських домовленостей після обрання нового президента України. Про це повідомив речник уряду Федеративної Республіки Німеччина Штеффен Зайберт, передає DW.

Під час розмови з Путіним Меркель та Макрон розкритикували його нещодавні укази спрощення надання російського громадянства українцям на окупованому Донбасі та Криму.

Глава Франції та канцлер ФРН підкреслили, що Росія зберігає місце в Раді Європи. При цьому вони наголосили на необхідності знайти швидке вирішення «ще відкритих питань», щоб РФ вона могла залишатися повноцінним членом РЄ.

Водночас на веб-сторінці Кремля йдеться про те, що сторони обговорили ситуацію довкола так званої внутрішньоукраїнської кризи та з урахуванням зміни влади в Україні. Прес-служба Путіна відзначила, що представники Франції, Німеччини та Росії дійшли згоди щодо того, що немає альтернативи мінським домовленостям як основі мирного врегулювання на Донбасі.

Нагадаємо, 13 травня міністри закордонних справ Євросоюзу обговорили питання про введення санкцій проти Москви за видачу російських паспортів жителям Донбасу.