Макрон и Меркель поговорили с Путиным об Украине. Фото: Федеральное агентство новостей

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон вчера вечером провели совместную телефонную беседу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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Западноукраинские партнеры обсудили с главой Кремля выполнение минских договоренностей после избрания нового президента Украины. Об этом сообщил спикер правительства Федеративной Республики Германия Штеффен Зайберт, передает DW.

Во время разговора с Путиным Меркель и Макрон раскритиковали его недавние указы упрощения предоставления российского гражданства украинцам на оккупированном Донбассе и Крыму.

Глава Франции и канцлер ФРГ подчеркнули, что Россия сохраняет место в Совете Европы. При этом они подчеркнули необходимость найти быстрое решение «еще открытых вопросов», чтобы РФ могла оставаться полноценным членом СЕ.

В то же время на веб-странице Кремля говорится, что стороны обсудили ситуацию вокруг так называемого внутриукраинского кризиса и с учетом смены власти в Украине. Пресс-служба Путина отметила, что представители Франции, Германии и России пришли к согласию относительно того, что нет альтернативы минским договоренностям как основе мирного урегулирования на Донбассе.

Напомним, 13 мая министры иностранных дел Евросоюза обсудили вопрос о введении санкций против Москвы по выдаче российских паспортов жителям Донбасса.