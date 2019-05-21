Социолог об объяснении Зеленского: Если верить опросам, Раду надо было распускать в 2015 году, фото — АП

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Ирина Бекешкина, один из самых авторитетных украинских социологов, выразила сомнение относительно обоснования, которым команда президента Владимира Зеленского объяснила необходимость роспуска Рады.

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Директор фонда «Демократические инициативы» считает, что если верить данным опросов, то парламент необходимо было распускать еще в 2015 году.

Социолога удивили объяснения, которые привел официальный сайт президента Украины. После консультаций, которые Зеленский провел утром 21 мая на Банковой, на сайте появилась новость, в которой главным аргументом для роспуска Верховной Рады называли «очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%".

Это — оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий, — говорилось на сайте президента.

Бекешкина не смогла отыскать результатов социологических исследований, в которых уровень доверия к Раде равен тому, который озвучили у Зеленского. В опросе Центра Разумкова (февраль 2019 года) в основном и полностью доверяли Раде 12%.

Конечно, 12% — это тоже маловато. Но не 4%! — отметила Бекешкина в Фейсбук.

Она отметила, что в декабре 2015 года (через год после избрания) полное и подавляющее доверие к Раде достигало 9.5%.

По этой логике, распускать ВР надо было уже через год после избрания? — удивилась социолог.

В дальнейшем уровень доверия к парламенту не увеличивался и колебался в пределах 9−12%. Поэтому Бекешкина иронизирует: «Раду ежегодно надо было распускать?». Кроме того, доверие к другим государственным институтам в Украине также на очень низком уровне.

Напомним, что 21 мая президент Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы на 21 июля.