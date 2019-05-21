Богдан: Новая власть может вынести договоренности с РФ на референдумhttps://racurs.ua/n122206-bogdan-novaya-vlast-mojet-vynesti-dogovorennosti-s-rf-na-referendum.htmlРакурс
Новая власть может вынести вопрос достижения мирных договоренностей с РФ на всенародный референдум. Об этом 21 мая сообщил глава Администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан.
Глава АП в эфире канала «112 Украина» отметил, что договоренности относительно военного конфликта с Россией, должно оценивать общество.
Зеленский декларировал в своих выступлениях, что мы рассматриваем вопросы оформления договоренностей и вынесение их на референдум. Все-таки должны не политики только говорить, но и народ. Мы рассматриваем вынесение на всенародный референдум вопрос по достижению мирных договоренностей с Россией, — заявил Богдан.
Напомним, что Владимир Зеленский во время выступления на дебатах назвал террористов на Донбассе «повстанцами ЛНР-ДНР».
Во время инаугурационной речи 20 мая глава государства назвал прекращение огня на Донбассе «первейшей задачей». Он заявил, что готов на все ради прекращения огня.
Я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Не теряя наших территорий, — заявил президент.