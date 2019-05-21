Андрей Богдан: Новая власть может вынести договоренности с РФ на референдум, фото — Эспрессо

https://racurs.ua/n122206-bogdan-novaya-vlast-mojet-vynesti-dogovorennosti-s-rf-na-referendum.html

Ракурс

Новая власть может вынести вопрос достижения мирных договоренностей с РФ на всенародный референдум. Об этом 21 мая сообщил глава Администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан.

Loading...

Глава АП в эфире канала «112 Украина» отметил, что договоренности относительно военного конфликта с Россией, должно оценивать общество.

Зеленский декларировал в своих выступлениях, что мы рассматриваем вопросы оформления договоренностей и вынесение их на референдум. Все-таки должны не политики только говорить, но и народ. Мы рассматриваем вынесение на всенародный референдум вопрос по достижению мирных договоренностей с Россией, — заявил Богдан.

Напомним, что Владимир Зеленский во время выступления на дебатах назвал террористов на Донбассе «повстанцами ЛНР-ДНР».

Во время инаугурационной речи 20 мая глава государства назвал прекращение огня на Донбассе «первейшей задачей». Он заявил, что готов на все ради прекращения огня.