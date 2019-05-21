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Андрей Богдан: Новая власть может вынести договоренности с РФ на референдум, фото — Эспрессо

Богдан: Новая власть может вынести договоренности с РФ на референдум

21 мая 2019, 22:33
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Новая власть может вынести вопрос достижения мирных договоренностей с РФ на всенародный референдум. Об этом 21 мая сообщил глава Администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан.

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Глава АП в эфире канала «112 Украина» отметил, что договоренности относительно военного конфликта с Россией, должно оценивать общество.

Зеленский декларировал в своих выступлениях, что мы рассматриваем вопросы оформления договоренностей и вынесение их на референдум. Все-таки должны не политики только говорить, но и народ. Мы рассматриваем вынесение на всенародный референдум вопрос по достижению мирных договоренностей с Россией, — заявил Богдан.

Напомним, что Владимир Зеленский во время выступления на дебатах назвал террористов на Донбассе «повстанцами ЛНР-ДНР».

Во время инаугурационной речи 20 мая глава государства назвал прекращение огня на Донбассе «первейшей задачей». Он заявил, что готов на все ради прекращения огня.

Я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Не теряя наших территорий, — заявил президент.

Источник: Ракурс


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Богдан: Новая власть может вынести договоренности с РФ на референдум

Новая власть может вынести вопрос достижения мирных договоренностей с РФ на всенародный референдум. По словам главы Администрации президента, договоренности, касающиеся военного конфликта с Россией, должно оценивать общество

Новости Украины
22:33   21 мая
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