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Председатель Винницкой ОГА Коровий подал в отставку, фото —- Все новости Винницы

Председатель Винницкой ОГА подал в отставку — СМИ

21 мая 2019, 21:55
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Еще один чиновник команды экс-президента Петра Порошенко подал в отставку. Председатель Винницкой областной администрации Валерий Коровий ушел с должности.

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О отставке 21 мая каналу «112 Украина» сообщили в пресс-службе ОГА.

Коровий написал заявление о сложении полномочий еще 20 мая, сразу после инаугурации Владимира Зеленского. Он будет продолжать работать в ОГА до подписания президентом Украины указа о его отставке.

Коровий стал председателем ОГА после четырех лет работы заместителем мэра Винницы. Его назначили во главе области в феврале 2015 года.

Ранее об отставке с поста председателя ОГА заявили другие коллеги Коровия — Геннадий Москаль, председатель Закарпатской ОГА; Олег Синютка, председатель Львовской ОГА; Алексей Савченко, председатель Николаевской ОГА.

Источник: Ракурс


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