Голова Вінницької ОДА Коровій подав у відставку, фото — Всі новини Вінниці

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Ще один посадовець команди екс-президента Петра Порошенка подав у відставку. Голова Вінницької обласної адміністрації Валерій Коровій пішов з посади.

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Про відставку 21 травня каналу «112 Україна» повідомили в прес-службі ОДА.

Коровій написав заяву про складання повноважень ще 20 травня, відразу після інавгурації Володимира Зеленського. Він працюватиме на посаді до підписання президентом України указу про його відставку.

Коровій став головою ОДА після чотирьох років роботи на посаді заступника Вінницького міського голови. Його призначили на чолі області в лютому 2015 року.

Раніше про відставки з посади голови ОДА заявили інші колеги Коровія — Геннадій Москаль, голова Закарпатської ОДА; Олег Синютка, голова Львівської ОДА; Олексій Савченко, голова Миколаївської ОДА.