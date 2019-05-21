Кібербезпека заблокувала 43 тис. піратських посилань на фінальний сезон "Гри престолів", фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n122204-kiberbezpeka-zablokuvala-43-tys-piratskyh-posylan-na-finalnyy-sezon-gry-prestoliv.html

Ракурс

Компанія Group-IB, що спеціалізується на розслідуванні кіберзлочинів, домоглася блокування понад 43 тис. піратських посилань на скачування фінального сезону популярного серіалу «Гра престолів».

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Піратські версії поширювалися більш ніж на 1 тис. сайтів, повідомляє прес-служба компанії.

Group-IB підсумувала антипіратську кампанію із захисту заключного сезону головного фентезі-епосу десятиліття. Починаючи з фінального сезону, що стартував в квітні, успішно заблоковано понад 43 тис. нелегальних посилань — на піратських сайтах, форумах, в соціальних мережах.

В цілому за останні чотири роки заблоковано понад 180 тис. піратських посилань на популярну сагу.

Заключний сезон «Гри престолів» вийшов на екрани 14 квітня і відразу став одним з найпопулярніших сезонів серіалу, причому не тільки у шанувальників, а й у кібер-піратів. «Піратки» фінального сезону з’явилися на понад 1 тис. сайтів, частина з яких були тематичними — створювалися спеціально під серіал.

Пірати щодня створювали нові дзеркала своїх ресурсів замість заблокованих. В компанії повідомили, що один з власників «піратського прокату» створив понад 20 дзеркал на своїх піддоменах.

Нагадаємо, що фанати «Гри престолів» вимагають перезняти останній восьмий сезон серіалу. Вони створили петицію з вимогою, яку вже підписали понад півмільйона осіб.