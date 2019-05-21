Наче медом намащено: в Україну повернувся Хорошковський, фото — Прямий

https://racurs.ua/ua/n122203-nache-medom-namascheno-v-ukrayinu-povernuvsya-horoshkovskyy-zmi.html

Ракурс

В Україну 21 травня повернувся Валерій Хорошковський, бізнесмен, колишній урядовець та голова Служби безпеки України.

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Про повернення у Київ ще одного одіозного політика та чиновника повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях». Вони посилаються на три незалежних одне від одного джерела. Повідомляється, що Хорошковський повернувся приватним рейсом.

Хорошковський працював віце-прем'єр-міністром за часів президентства Віктора Януковича. Він виїхав з України в Монако у 2012 році. Крім того, Хорошковський був власником телеканалу «Інтер», очолював Державну митну службу при Віктору Ющенку, працював міністром фінансів в уряді Миколи Азарова.

Причиною від’їзду бізнесмена та урядовця був конфлікт із Азаровим. Зокрема, у грудні 2012 року він пішов у відставку з посади першого віце-прем'єр-міністра, оскільки не погодився із повторним призначенням Азарова на чолі уряду.

Після Революції гідності Хорошковський балотувався до Ради за списком «Сильної України» Сергія Тігіпка.

Нагадаємо, що раніше «Ракурс» повідомляв про повернення в Україну олігархів Ігоря Коломойського, бізнесменів Геннадія Боголюбова та Ігоря Палицю, а також юриста Януковича Андрія Портнова.