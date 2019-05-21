Валерий Хорошковский вернулся в Украину, фото — Прямий

https://racurs.ua/n122203-valeriy-horoshkovskiy-vernulsya-v-ukrainu-smi.html

Ракурс

В Украины 21 мая вернулся Валерий Хорошковский, бизнесмен, бывший чиновник и глава Службы безопасности Украины.

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О возвращении в Киев еще одного одиозного политика и чиновника сообщают журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях». Они ссылаются на три независимых друг от друга источника. Сообщается, что Хорошковский вернулся частным рейсом.

Хорошковский работал вице-премьер-министром во времена президентства Виктора Януковича. Он выехал из Украины в Монако в 2012 году. Кроме того, Хорошковский был владельцем телеканала «Интер», возглавлял Государственную таможенную службу при Викторе Ющенко, работал министром финансов в правительстве Николая Азарова.

Причиной отъезда бизнесмена и чиновника был конфликт с Азаровым. В частности, в декабре 2012 года он ушел в отставку с поста первого вице-премьер-министра, поскольку не согласился с повторным назначением Азарова во главе правительства.

После Революции достоинства Хорошковский баллотировался в Раду по списку «Сильной Украины» Сергея Тигипко.

Напомним, что ранее «Ракурс» сообщал о возвращении в Украину олигархов Игоря Коломойского и бизнесмена Геннадия Боголюбова, а также юриста Януковича Андрея Портнова.