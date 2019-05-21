Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Валерий Хорошковский вернулся в Украину, фото — Прямий

Валерий Хорошковский вернулся в Украину — СМИ

21 мая 2019, 21:03
999

В Украины 21 мая вернулся Валерий Хорошковский, бизнесмен, бывший чиновник и глава Службы безопасности Украины.

Loading...

О возвращении в Киев еще одного одиозного политика и чиновника сообщают журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях». Они ссылаются на три независимых друг от друга источника. Сообщается, что Хорошковский вернулся частным рейсом.

Хорошковский работал вице-премьер-министром во времена президентства Виктора Януковича. Он выехал из Украины в Монако в 2012 году. Кроме того, Хорошковский был владельцем телеканала «Интер», возглавлял Государственную таможенную службу при Викторе Ющенко, работал министром финансов в правительстве Николая Азарова.

Причиной отъезда бизнесмена и чиновника был конфликт с Азаровым. В частности, в декабре 2012 года он ушел в отставку с поста первого вице-премьер-министра, поскольку не согласился с повторным назначением Азарова во главе правительства.

После Революции достоинства Хорошковский баллотировался в Раду по списку «Сильной Украины» Сергея Тигипко.

Напомним, что ранее «Ракурс» сообщал о возвращении в Украину олигархов Игоря Коломойского и бизнесмена Геннадия Боголюбова, а также юриста Януковича Андрея Портнова.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Зеленский назначил пятерых заместителей главы администрации и своего представителя в Раде: есть сенсации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы администрации и представителя главы государства в Верховной Раде. Среди новых членов команды Зеленского — заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль

Новости Украины
20:38
Новости партнеров
Загрузка...