Кибербезопасность заблокировала 43 тыс. пиратских ссылок на финальный сезон "Игры престолов", фото — ТСН

https://racurs.ua/n122204-kiberbezopasnost-zablokirovala-43-tys-piratskih-ssylok-na-finalnyy-sezon-igry-prestolov.html

Ракурс

Компания Group-IB, которая специализируется на расследовании киберпреступлений, добилась блокировки более 43 тыс. пиратских ссылок на скачивание финального сезона популярного сериала «Игра престолов».

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Пиратские версии распространялись более чем на 1 тыс. сайтах, сообщает пресс-служба компании.

Group-IB подытожила антипиратскую кампанию по защите заключительного сезона главного фэнтези-эпоса десятилетия. Начиная с финального сезона, стартовавшего в апреле, успешно заблокировано свыше 43 тыс. нелегальных ссылок — на пиратских сайтах, форумах, в социальных сетях.

В целом за последние четыре года заблокировано более 180 тыс. пиратских ссылок на популярную сагу.

Заключительный сезон «Игры престолов» вышел на экраны 14 апреля и сразу стал одним из самых популярных сезонов сериала, причем не только у поклонников, но и у кибер-пиратов. «Пиратки» финального сезона появились более чем на 1 тыс. сайтов, часть из которых были тематическими — создавались специально под сериал.

Пираты ежедневно создавали новые зеркала своих ресурсов вместо заблокированных. В компании сообщили, что один из владельцев «пиратского проката» создал более 20 зеркал на своих поддоменах.

Напомним, что фанаты «Игры престолов» требуют переснять последний восьмой сезон сериала. Они создали петицию с требованием, которую уже подписали более полумиллиона человек.