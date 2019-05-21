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Андрій Богдан: нова влада може винести домовленості з РФ на референдум, фото — Еспресо

Богдан: Нова влада може винести домовленості з РФ на референдум

21 тра 2019, 22:33
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Нова влада може винести питання досягнення мирних домовленостей з РФ на всенародний референдум. Про це 21 травня повідомив очільник Адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан.

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Глава АП в ефірі каналу «112 Україна» зазначив, що домовленості, що стосуються військового конфлікту з Росією, має оцінювати суспільство.

Зеленський декларував у своїх виступах, що ми розглядаємо питання оформлення домовленостей та винесення їх на референдум. Все-таки повинні не політики тільки говорити, але й народ. Ми розглядаємо винесення на всенародний референдум питання щодо досягнення мирних домовленостей з Росією, — заявив Богдан.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час виступу на дебатах назвав терористів на Донбасі «повстанцями ЛНР-ДНР».

Під час інавгураційної промови 20 травня глава держави назвав припинення вогню на Донбасі «найпершим завданням». Він заявив, що готовий на все заради припинення вогню.

Я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не втрачаючи наших територій, — заявив президент.

Джерело: Ракурс


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999

Богдан: Нова влада може винести домовленості з РФ на референдум

Нова влада може винести питання досягнення мирних домовленостей з РФ на всенародний референдум. За словами голови Адміністрації президента, домовленості, що стосуються військового конфлікту з Росією, має оцінювати суспільство

Новини України
22:33
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