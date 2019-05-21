Соціолог про пояснення Зеленського: Якщо вірити опитуванням, Раду треба було розпускати у 2015 році, фото — АП

https://racurs.ua/ua/n122207-yakscho-viryty-opytuvannyam-radu-treba-bulo-rozpuskaty-u-2015-roci-sociolog-pro-poyasnennya.html

Ракурс

Ірина Бекешкіна, один з найавторитетніших українських соціологів, висловила сумнів щодо обґрунтування, яким команда президента Володимира Зеленського пояснила необхідність розпуску Ради.

Loading...

Директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна вважає, що якщо вірити даним опитувань, то парламент необхідно було розпускати ще у 2015 році.

Соціолога здивували пояснення, які навів офіційний сайт президента України. Після консультацій, які Зеленський провів вранці 21 травня на Банковій, на сайті з’явилася новина, у якій головним аргументом для розпуску Верховної Ради називали «дуже низьку довіру громадян України до цієї інституції — 4%".

Це — оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень, — йшлося на сайті президента.

Бекешкіна не змогла відшукати результатів соціологічних досліджень, у яких рівень довіри до Ради дорівнював тому, який озвучили в Зеленського. В опитуванні Центру Разумкова (лютий 2019 року) переважно і повністю довіряли Раді 12%.

Звісно, 12% — це теж малувато. Але ж не 4%! — зазначила Бекешкіна у своєму дописі на Фейсбук.

Вона відзначила, що у грудні 2015 року (через рік після обрання) повна і переважна довіра до Ради сягала 9.5%.

За цією логікою, розпускати ВР треба було вже через рік після обрання? — здивувалася соціолог.

Надалі рівень довіри до парламенту не збільшувався і коливався в межах 9−12%. Тому Бекешкіна іронізує: «Раду щороку треба було розпускати?». Крім того, довіра до інших державних інституцій в Україні також на дуже низькому рівні.

Нагадаємо, що 21 травня президент Зеленський розпустив Раду і призначив дочасні вибори на 21 липня.