"Розпуск Ради — це свавілля" — адвокат, скріншот з трансляції

https://racurs.ua/ua/n122134-rozpusk-rady-ce-svavillya-advokat.html

Ракурс

Правовим свавіллям назвав намір Володимира Зеленського достроково припинити повноваження Верховної Ради голова Ради адвокатів Київської області Петро Бойко.

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Він назвав таке рішення нового президента абсолютно неправовим. Бойко звернув увагу на те, що в парламенті офіційно оголошено про припинення коаліції й депутати мають 30 днів на консультації щодо створення нової.

Бойко у Фейсбук написав, що Володимир Зеленський розпочав свою каденцію із порушення Конституції.

Можливо, такий хід й політично виправданий, але це абсолютно неправове рішення і свавільний підхід до конституційних положень. Внутрішньо ти не проти розпуску парламенту, і він давно на це заслужив, але відчуття як у людини, що прийшла в ресторан, а їй плюнули в борщ. Ніби можна їсти, але гидко, — написав адвокат.

Тим часом нардеп Сергій Лещенко вважає, що Верховна Рада не зможе чинити опір достроковим виборам, але зможе домовитися із Зеленським про відстрочення указу про розпуск.

За цей час парламент, на думку Лещенка, який опублікував відповідний пост у Facebook, швидко проголосує за поправки до чинного закону про вибори, видаливши з нього «корупційну мажоритарку», за чергове читання скасування депутатської недоторканності, за закон про процедуру імпічменту і поверне статтю за незаконне збагачення.

Крім того, Рада ще звільнить генпрокурора, главу СБУ і міністра оборони і тільки після цього, за домовленістю, президент підпише указ про розпуск.

Нагадаємо, що 21 травня Зеленський зустрінеться із представниками Ради, щоб розпочати консультації щодо розпуску парламенту.