"Роспуск Рады — это произвол" — адвокат, скриншот трансляции

https://racurs.ua/n122134-rospusk-rady-eto-bespredel-advokat.html

Ракурс

Правовым произволом назвал намерение Владимира Зеленского досрочно прекратить полномочия Верховной Рады председатель Совета адвокатов Киевской области Петр Бойко.

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Он назвал такое решение нового президента абсолютно неправовым. Бойко обратил внимание на то, что в парламенте официально объявлено о прекращении коалиции и депутаты имеют 30 дней на консультации для создания новой.

Бойко в Фейсбук написал, что Владимир Зеленский начал свою каденцию с нарушения Конституции.

Возможно, такой ход и политически оправдан, но это абсолютно неправовое решение и своевольный подход с конституционными положениями. Внутренне ты не против роспуска парламента, и он давно это заслужил, но ощущение как у человека, который пришел в ресторан, а ему плюнули в борщ. Вроде бы можно есть, но противно, — написал адвокат.

Между тем нардеп Сергей Лещенко считает, что Верховная Рада не сможет сопротивляться досрочным выборам, но сможет договориться с Зеленским об отсрочке указа о роспуске.

За это время парламент, по мнению Лещенко, который опубликовал соответствующий пост в Facebook, быстро проголосует за поправки к действующему закону о выборах, удалив из него «коррупционную мажоритарку», за очередное чтение отмены депутатской неприкосновенности, за закон о процедуре импичмента и вернет статью за незаконное обогащение.

Кроме того, Рада успеет уволить генпрокурора, главу СБУ и министра обороны и только после этого, по договоренности, президент подпишет указ о роспуске.

Напомним, что 21 мая президент Зеленский встретится с представителями Рады, чтобы начать консультации о роспуске парламента.