Зеленський ветував закон про штрафи посадовцям за неявку на виклик Верховної Ради

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, наклав вето на законопроект № 11387, який передбачав запровадження штрафів в розмірі від 13 до 17 тис. грн для посадовців за ігнорування викликів Верховної Ради.

Цей законопроект Рада ухвалила на початку вересня голосами 229 народних обранців. Про це повідомляє рух «Чесно».

Зеленський сьогодні, 6 жовтня, повернув законопроект зі своїм вето. Він навів такі аргументи:

неявка на виклик Ради «не є адміністративним порушенням»;

ризик надмірної влади працівників Апарату ВР у визначенні «поважних причин»;

в Конституції, Регламенті та інших законах вже є механізми контролю Кабміну (депутатські запити, резолюції недовіри).