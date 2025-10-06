Зеленський ветував закон про штрафи посадовцям за неявку на виклик Верховної Ради

Читайте також
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента
Володимир Зеленський, президент України, наклав вето на законопроект № 11387, який передбачав запровадження штрафів в розмірі від 13 до 17 тис. грн для посадовців за ігнорування викликів Верховної Ради.
Цей законопроект Рада ухвалила на початку вересня голосами 229 народних обранців. Про це повідомляє рух «Чесно».
Зеленський сьогодні, 6 жовтня, повернув законопроект зі своїм вето. Він навів такі аргументи:
- неявка на виклик Ради «не є адміністративним порушенням»;
- ризик надмірної влади працівників Апарату ВР у визначенні «поважних причин»;
- в Конституції, Регламенті та інших законах вже є механізми контролю Кабміну (депутатські запити, резолюції недовіри).
Протягом 2024−2025 років Рада викликала щонайменше 21 посадовця, переважно міністрів. І лише половина з них приходила, решта ігнорувала запрошення навіть без пояснень, — зазначають у «Чесно».