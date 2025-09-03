Новини
Сесійна зала Верховної Ради, фото: прес-служба Ради

Рада ухвалила законопроект про штрафи за неявку на виклик парламенту

3 вер 2025, 14:52
Верховна Рада голосами 229 народних обранців ухвалила в цілому законопроект № 11387, який встановлює адміністративну відповідальність за неявку на виклик парламенту, комітетів та ТСК.

Про це сьогодні, 3 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За неявку на виклик передбачена така відповідальність:

  • штраф від 2500 до 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • повторне протягом року вчинення порушення — штраф від 3500 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Це дуже важливий законопроєкт. Раніше багато посадовців просто ігнорували виклики в Раду, навіть коли були дуже вагомі причини, — наголошує Гончаренко.

