Рада ухвалила законопроект про штрафи за неявку на виклик парламенту

Сесійна зала Верховної Ради, фото: прес-служба Ради
Верховна Рада голосами 229 народних обранців ухвалила в цілому законопроект № 11387, який встановлює адміністративну відповідальність за неявку на виклик парламенту, комітетів та ТСК.
Про це сьогодні, 3 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
За неявку на виклик передбачена така відповідальність:
- штраф від 2500 до 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- повторне протягом року вчинення порушення — штраф від 3500 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Це дуже важливий законопроєкт. Раніше багато посадовців просто ігнорували виклики в Раду, навіть коли були дуже вагомі причини, — наголошує Гончаренко.