Рада приняла законопроект о штрафах за неявку на вызов парламента

Верховна Рада голосами 229 народних обранців ухвалила в цілому законопроект № 11387, який встановлює адміністративну відповідальність за неявку на виклик парламенту, комітетів та ТСК.

Про це сьогодні, 3 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За неявку на виклик передбачена така відповідальність:

штраф від 2500 до 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

повторне протягом року вчинення порушення — штраф від 3500 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.