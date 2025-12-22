Руслан Стефанчук, фото: Верховна Рада

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сьогодні, 22 грудня, підписав розпорядження щодо створення робочої групи для підготовки законопроекту про вибори в Україні під час війни.

Під час заходу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби у Києві Стефанчук розповів деталі. Про це повідомляє агентство «РБК-Україна».

Зазначається, що робочу групу очолює перший заступник спікера Ради Олександр Корнієнко. До її складу увійдуть представники всіх фракцій і груп, представники громадянського суспільства та Центральної виборчої комісії.

Стефанчук наголосив, що досвіду формування законодавства про вибори в умовах війни у світі «дуже мало або взагалі немає".

Робоча група напрацьовуватиме всі нюанси застосування Виборчого кодексу, які пов’язані з війною.

Зокрема, обговорить такі питання:

забезпечення можливості голосування на виборах для військових, а також забезпечення для них права бути обраними;

голосування українців, які перебувають за кордоном. У багатьох країнах, зокрема країнах ЄС, обмежене або заборонене голосування поза дипломатичними або консульськими установами. Необхідно, щоб новий закон відповідав законодавству різних держав;

проведення виборів на тимчасово окупованих територіях — важливо, щоб агресор не використав цю ситуацію — у разі непроведення або обмеженого проведення виборів — як те, що Україна нібито добровільно відмовилася від цих територій;

необхідно забезпечити, щоб вибори в Україні були визнані демократичними. Для цього потрібна присутність міжнародних спостерігачів.

Стефанчук зазначив, що поки що не прогнозуватиме, коли відбудуться вибори і за яких умов. Робоча група поки що має дійти спільної думки, оскільки з кожного питання є аргументи «за» і «проти».

Також він зауважив, що закон, який планують підготувати, буде «одноразовим»:

Цей закон буде одноразового використання — саме для цих виборів. Далі, я сподіваюся, ми перейдемо на платформу, передбачену в Конституції, Виборчого кодексу і будемо рухатися цим шляхом.

