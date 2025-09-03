ВРУ легалізує криптовалюту в Україні. Фото:

Верховна Рада зробила крок до легалізації крипто валют в Україні.

У середу, 3 вересня, парламент проголосував в першому читанні за закон № 10225-д про легалізацію ринку з віртуальних активів (криптовалют) в Україні та визначення правил їх оподаткування. За основу проголосували 246 парламентарів. Про це народний депутат Ярослав Железняк 3 вересня повідомив у Telegram.

Я не бачу сенсу сильно довго розписувати про що там, буде дуже багато змін до другого читання, — зазначив нардеп.

За його словами, загальні податки становитимуть 18+5% з прибутку. Крім того, у перший рік обіцяють пільгову ставку в 5%.

Нагадаємо, голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев ще в грудні минулого року заявляв, що легалізація криптовалюти в Україні може відбутися вже у першому кварталі 2025 року. Відповідний законопроект розроблявся спільно з Національним банком України та Міжнародним валютним фондом.