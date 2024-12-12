Легалізацію криптовалюти в Україні анонсували у ВРУ. Фото:

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Ракурс

Легалізація криптовалюти в Україні може відбутися вже у першому кварталі 2025 року.

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Парламентська робоча група вже завершує підготовку відповідного законопроекту до першого читання. Текст документу, який напрацьовується спільно з НБУ та Міжнародним валютним фондом, буде готовий вже після Нового року. Голосування планується у першому кварталі наступного року. Про це голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев заявив на форумі «Перспективи для інвестицій всередині країни», передає «Економічна правда».

Нардеп наголосив, що пільг на оподаткування криптовалюти не варто очікувати. Криптовалюту обкладуть податками за моделлю цінних паперів — оподатковуватимуть прибуток при виведенні активів у валюту.

У консультаціях з європейськими експертами й МВФ ми дуже обережно ставимося до використання криптовалют при податкових пільгах, як можливість ухилення від оподаткування на традиційних ринках, — заявив він.

Нагадаємо, 5 грудня ціна Bitcoin вперше в історії перевищила 100 тис. дол. Новий рекорд біткоїн поставив через кілька годин після того, як Дональд Трамп оголосив, що має намір призначити головою Комісії з цінних паперів і бірж (Securities and Exchange Commission, SEC) нинішнього її члена Пола Аткінса.

Джерело: «Економічна правда»