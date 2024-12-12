Шольц анонсував нову розмову з путіним. Фото:

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц проведе ще одну розмову з президентом рф володимиром путіним.

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Очільник німецького уряду заявив про бажання знову зателефонувати російському диктатору. Він зазначив, що минулий діалог був неприємним. Про це Шольц заявив в щорічному огляді німецького телеканалу RTL, передає Die Zeit.

Це було неприємно, тому що він просто ще раз розповів усі свої наративи, — зазначив він.

За словами канцлера, розмова з путіним була необхідною, щоб дати йому зрозуміти, що не можна сподіватися на ослаблення німецької підтримки України. Також Шольц хотів переконати окупанта вивести війська рф з української території.

Саме тому Шольц хоче провести ще одну розмову з воєнним злочинцем путіним. При цьому він не вважає, що ця розмова щось кардинально змінить.

Це необхідно зробити, і я зроблю це знову. Але ми не повинні мати жодних ілюзій, — розповів канцлер.

Нагадаємо, днями канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив упевненість у можливості досягти домовленостей із новообраним президентом США Дональдом Трампом щодо спільної стратегії підтримки України.

Джерело: Die Zeit