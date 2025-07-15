Володимир Зеленський підписав закон. Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав три закони.

У вівторок, 15 липня, глава держави погодив закон про множинне громадянство. Тепер Україна зможе визнавати громадянство інших країн, перелік яких визначить уряд. Також вже підписано закон про ратифікацію угоди зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії та закон про зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни. Про це Зеленський поінформував у Telegram.

За словами Зеленського, спецтрибунал та співпраця з іншими країнами й міжнародними організаціями дозволить забезпечити реальну невідворотність покарання країни-агресора за війну проти України.

А вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін, як зазначив президент, дозволить досягти щонайменше паритету в силах і засобах, які необхідні для захисту від російської агресії.

Зеленський поінформував, що доручив урядовцям невідкладно пропрацювати й ухвалити всі підзаконні акти для реалізації цих законів. Незабаром уряд почне визначати перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство. Також чиновники провинні представити графік виконання домовленостей щодо запуску трибуналу.

Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада ухвалила закон про множинне громадянство в Україні. Документ передбачає надання громадянам України можливості мати кілька паспортів різних країн і окреслює умови множинного громадянства. Передбачається, що іноземне громадянство можна буде набувати зі збереженням українського.