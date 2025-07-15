Зеленський на нараді зі Свириденко та Федоровим. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n207820-zelenskyy-na-naradi-zi-svyrydenko-ta-fedorovym-ozvuchyv-zavdannya-dlya-novogo-uryadu.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з потенційними керівниками нового уряду.

У вівторок, 15 липня, глава держави провів нараду з першим віце-премʼєр-міністром, міністром економіки Юлією Свириденко та міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Було визначено завдання для Кабінету міністрів на найближчі півроку. Про це Зеленський написав у Telegram.

Нарада з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим. Готуємо перші кроки оновленого уряду. Деталізували завдання на наступні шість місяців, — йдеться у повідомленні.

Серед головних завдань: збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України, провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал країни, а також забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки людей.

На нараді було визначено, яких результатів можна досягнути за перші шість місяців роботи нового уряду.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в обхід Конституції запропонував віце-прем'єрці Юлії Свириденко очолити уряд. Основний закон України передбачає, що кандидатуру на посаду прем'єр-міністра вносить глава держави за пропозицією коаліції депутатських фракцій Верховної Ради.