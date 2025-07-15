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Ракурс
Зеленський на нараді зі Свириденко та Федоровим. Фото: ОП

Зеленський на нараді зі Свириденко та Федоровим озвучив завдання для нового уряду

15 лип 2025, 16:26
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з потенційними керівниками нового уряду.

У вівторок, 15 липня, глава держави провів нараду з першим віце-премʼєр-міністром, міністром економіки Юлією Свириденко та міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Було визначено завдання для Кабінету міністрів на найближчі півроку. Про це Зеленський написав у Telegram.

Нарада з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим. Готуємо перші кроки оновленого уряду. Деталізували завдання на наступні шість місяців, — йдеться у повідомленні.

Серед головних завдань: збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України, провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал країни, а також забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки людей.

На нараді було визначено, яких результатів можна досягнути за перші шість місяців роботи нового уряду.

Зеленський на нараді зі Свириденко та Федоровим. Фото: ОП

Зеленський на нараді зі Свириденко та Федоровим. Фото: ОП

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в обхід Конституції запропонував віце-прем'єрці Юлії Свириденко очолити уряд. Основний закон України передбачає, що кандидатуру на посаду прем'єр-міністра вносить глава держави за пропозицією коаліції депутатських фракцій Верховної Ради.

Джерело: Ракурс


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