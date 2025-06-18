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Ракурс
ВРУ ухвалила законопроект про множинне громадянство. Фото: Ярослав Железняк

Рада ухвалила законопроект про множинне громадянство в Україні

18 чер 2025, 11:56
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Закон про множинне громадянство в Україні ухвалила Верховна Рада.

Законопроект № 11469 щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України, яку ініціював президент Володимир Зеленський, 18 червня в цілому була підтримана 243 голосами народних депутатів. Про це парламентарі Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко повідомили у Telegram.

Документ передбачає надання громадянам України можливості мати кілька паспортів різних країн і окреслює умови множинного громадянства. Передбачається, що іноземне громадянство можна буде набувати зі збереженням українського.

Передбачається допуск множинного громадянства у разі:

  • набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;
  • набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;
  • автоматичного набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;
  • автоматичного набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави.

Крім того, закон дозволяє набути українське громадянство іноземцям, які є громадянами тих держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку.

Нагадаємо, 17 грудня 2024 року Верховна Рада підтримала за основу законопроект № 11469 про запровадження інституту множинного громадянства в Україні.

Джерело: Ракурс


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