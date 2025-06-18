Обмін тілами загиблих. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n207162-peredani-rosiieu-tila-zagyblyh-identyfikuvatymut-13-14-misyaciv-mvs.html

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Ідентифікація отриманих Україною тіл загиблих захисників може тривати понад рік

Повна ідентифікація близько 6 тис. тіл загиблих захисників, які були передані російською стороною, може тривати щонайменше 13−14 місяців. Загалом країна-агресора передала 6 тис. 60 тіл. Про це 18 червня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив в ефірі телемарафону.

Я можу лише приблизно оцінити ситуацію, адже аналіз ще триває — в якому стані перебувають останки та скільки їх насправді міститься в пакетах, які нам передала російська сторона. Але, за найскромнішими попередніми оцінками наших фахівців, на ідентифікацію цих приблизно 6 тис. тіл знадобиться щонайменше 13−14 місяців, — зазначив очільник МВС.

За словами Кличенко, це мінімальний термін, щоб ідентифікувати всі отримані Україною тіла загиблих.

Наразі, як поінформував міністр, судово-медична експертиза, експертні підрозділи й слідчі працюють у три зміни, щоб якнайшвидше виконати цю роботу.

Нагадаємо, 16 червня була завершена репатріаційна частина Стамбульських домовленостей — того дня в Україну повернули ще 1 тис. 245 тіл загиблих.