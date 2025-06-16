Тіла ще понад тисячі загиблих повернули в Україну 16 червня, фото: КШППВ

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В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих. Таким чином, репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена.

Про це сьогодні, 16 червня, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ)

Сьогодні відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі. В Україну повернуто ще 1245 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям, — розповіли в КШППВ.

Зазначається, що Україна отримала загалом 6 тис. 57 тіл в межах Стамбульських домовленостей.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл, — додали в КШППВ.

Нагадаємо, під час попереднього етапу репатріаційних заходів, котрий відбувся вчора, 16 червня, в Україну повернули 1 тис. 200 тіл загиблих.