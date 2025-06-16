Наслідки російських обстрілів Донеччини, фото: Донецька ОВА

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Ракурс

На Донеччині шестеро людей загинули внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомив сьогодні, 16 червня, вранці у своєму Telegram-каналі очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зафіксовані такі наслідки російських обстрілів:

у Волноваському районі троє людей загинули у селі Багатирі Великоновосілківської громади;

у Покровськ двоє людей загинули, ще троє поранені, пошкоджено багатоповерхівку. У Покровському районі внаслідок обстрілів також пошкоджено будинок у Добропіллі, три будинки у Новому Донбасі, багатоповерхівку у Родинському та крамницю і шість будинків у Золотому Колодязі Шахівської громади;

у Краматорському районі у Костянтинівці одна людина загинула, пошкоджено сім приватних будинків. Крім того, у Дробишевому Лиманської громади пошкоджено три будинки і газогін. У Святогірську пошкоджено два будинки. У Краматорську пошкоджено два підприємства. У Дмитро-Дар'ївці Олександрівської громади поранено людину, пошкоджено склад, у Староварварівці — будинок, склад і техніку. В Іллінівці пошкоджено дві теплиці;

у Бахмутському районі у Сіверську пошкоджено шість будинків і сільгосптехніку.