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Последствия российских обстрелов Донбасса, фото: Донецкая ОВА

Шесть человек погибли из-за российских обстрелов Донетчины (ФОТО)

16 июн 2025, 13:35
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На Донеччині шестеро людей загинули внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомив сьогодні, 16 червня, вранці у своєму Telegram-каналі очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зафіксовані такі наслідки російських обстрілів:

  • у Волноваському районі троє людей загинули у селі Багатирі Великоновосілківської громади;
  • у Покровськ двоє людей загинули, ще троє поранені, пошкоджено багатоповерхівку. У Покровському районі внаслідок обстрілів також пошкоджено будинок у Добропіллі, три будинки у Новому Донбасі, багатоповерхівку у Родинському та крамницю і шість будинків у Золотому Колодязі Шахівської громади;
  • у Краматорському районі у Костянтинівці одна людина загинула, пошкоджено сім приватних будинків. Крім того, у Дробишевому Лиманської громади пошкоджено три будинки і газогін. У Святогірську пошкоджено два будинки. У Краматорську пошкоджено два підприємства. У Дмитро-Дар'ївці Олександрівської громади поранено людину, пошкоджено склад, у Староварварівці — будинок, склад і техніку. В Іллінівці пошкоджено дві теплиці;
  • у Бахмутському районі у Сіверську пошкоджено шість будинків і сільгосптехніку.

Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 194 людини, у тому числі 33 дитини, — зазначив Філашкін.

Наслідки російських обстрілів Донеччини, фото: Донецька ОВА

Источник: Ракурс


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