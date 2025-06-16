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Владимир Зеленский, фото: Офис президента
Уровень доверия к Зеленскому снизился — КМИС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n207110-uroven-doveriya-k-zelenskomu-snizilsya-kmis-infografika.htmlРакурс
Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського знизився до 65% після тривалого зростання. Не довіряють Зеленському наразі 30%.
Про це свідчить нове дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Зазначається, що рівень довіри до Зеленського стабільного зростав з грудня 2024 року і на початку травня сягнув 74% (не довіряли йому тоді 22%).
Проте вже в другій половині травня — на початку червня фіксується зниження довіри, хоча її показники все ще залишаються вищими, ніж були на початку лютого (тоді 57% довіряли, а баланс довіри-недовіри становив +20%) перед загостренням відносин з новим керівництвом США.
Як можна бачити, рівень довіри знизився впродовж доволі короткого періоду, що неодмінно викликає питання про причини, — наголошують у КМІС.
Соціологи зазначають, що наразі не мають додаткової інформації щодо конкретних причин зниження довіри, для цього потрібно проводити окремі дослідження. Проте є кілька факторів, які могли на це вплинути:
- послаблення ефекту «згуртування навколо прапора» — з лютого 2025 року на тлі загострення у відносинах з новим керівництвом США відбулося досить різке зростання довіри та єднання. Проте за кілька місяців може мати місце «призвичаювання» населення до нового міжнародного контексту і зростання впливу на сприйняття президента інших факторів, таких як внутрішня ситуація;
- короткостроковий вплив підписання Угоди про копалини — попереднє опитування (яке зафіксувало ріст довіри до 74%) було на початку травня 2025 року — відразу після підписання угоди. Можливо, у частини людей це короткостроково викликало сплеск оптимізму та надії, що позначалося і на вищій довірі президенту. Після таких сплесків, зазвичай, іде повернення до більш «нормальних» показників;
- відсутність прогресу у завершенні війни — частина людей могли мати завищені очікування щодо близькості завершення війни, зокрема, через різні перемовини, які мали місце протягом травня 2025 року;
- контекст опитувальника і запитань — в опитуванні на початку травня КМІС запитував про довіру 10 політикам. Різним респондентам зачитували політиків в різному порядку і чим пізніше зачитували «Володимир Зеленський», тим вищою була довіра. Цей ефект стосується не лише Зеленського, а й інших політиків. У нинішньому ж опитуванні запитували лише про довіру до Зеленського.