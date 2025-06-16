Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n207110-uroven-doveriya-k-zelenskomu-snizilsya-kmis-infografika.html

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Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського знизився до 65% після тривалого зростання. Не довіряють Зеленському наразі 30%.

Про це свідчить нове дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Зазначається, що рівень довіри до Зеленського стабільного зростав з грудня 2024 року і на початку травня сягнув 74% (не довіряли йому тоді 22%).

Проте вже в другій половині травня — на початку червня фіксується зниження довіри, хоча її показники все ще залишаються вищими, ніж були на початку лютого (тоді 57% довіряли, а баланс довіри-недовіри становив +20%) перед загостренням відносин з новим керівництвом США.

Як можна бачити, рівень довіри знизився впродовж доволі короткого періоду, що неодмінно викликає питання про причини, — наголошують у КМІС.

Соціологи зазначають, що наразі не мають додаткової інформації щодо конкретних причин зниження довіри, для цього потрібно проводити окремі дослідження. Проте є кілька факторів, які могли на це вплинути: