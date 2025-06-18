ВРУ приняла законопроект о множественном гражданстве Фото: Ярослав Железняк

https://racurs.ua/n207163-rada-prinyala-zakonoproekt-o-mnojestvennom-grajdanstve-v-ukraine.html

Ракурс

Закон про множинне громадянство в Україні ухвалила Верховна Рада.

Законопроект № 11469 щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України, яку ініціював президент Володимир Зеленський, 18 червня в цілому була підтримана 243 голосами народних депутатів. Про це парламентарі Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко повідомили у Telegram.

Документ передбачає надання громадянам України можливості мати кілька паспортів різних країн і окреслює умови множинного громадянства. Передбачається, що іноземне громадянство можна буде набувати зі збереженням українського.

Передбачається допуск множинного громадянства у разі:

набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;

набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;

автоматичного набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

автоматичного набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави.

Крім того, закон дозволяє набути українське громадянство іноземцям, які є громадянами тих держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку.

Нагадаємо, 17 грудня 2024 року Верховна Рада підтримала за основу законопроект № 11469 про запровадження інституту множинного громадянства в Україні.