Зеленський підписав закон про бронювання працівників підприємств ОПК, які мають проблеми з військовим обліком

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Володимир Зеленський, президент України, підписав закон № 4630-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану», за який Верховна Рада у другому читанні проголосувала 9 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

Зазначається, що основні положення документа стосуються бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, навіть якщо у них є проблеми з військовим обліком: