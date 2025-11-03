Зеленский подписал закон о бронировании работников предприятий ОПК, имеющих проблемы с военным учетом

Ракурсhttps://racurs.ua/
Владимир Зеленский, фото: Офис президента
Володимир Зеленський, президент України, підписав закон № 4630-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану», за який Верховна Рада у другому читанні проголосувала 9 жовтня.
Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.
Зазначається, що основні положення документа стосуються бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, навіть якщо у них є проблеми з військовим обліком:
- таке бронювання діє лише один раз на рік і не звільняє від відповідальності;
- встановлюється максимальний строк випробування — 45 днів при прийомі на роботу на підприємства ОПК;
- роботодавець має право звільнити працівника, якщо він не усунув порушення військового обліку вчасно.