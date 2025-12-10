Ожидаю, что депутаты предложат свое видение — Зеленский о выборахhttps://racurs.ua/n210809-ojidau-chto-deputaty-predlojat-svoe-videnie-zelenskiy-o-vyborah.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 10 грудня провів зустріч із представниками Верховної Ради й тепер чекає, що депутати «запропонують йому своє бачення» стосовно можливості проведення виборів.
Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.
Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України, якщо партнери — у тому числі ключовий наш партнер у Вашингтоні — говорять так багато й так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання й на кожен сумнів. Це непросто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен, — заявив Зеленський.
Очікую, що народні депутати України запропонують своє бачення. Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. І це буде, — додав він.