Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n210809-ojidau-chto-deputaty-predlojat-svoe-videnie-zelenskiy-o-vyborah.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 10 грудня провів зустріч із представниками Верховної Ради й тепер чекає, що депутати «запропонують йому своє бачення» стосовно можливості проведення виборів.

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України, якщо партнери — у тому числі ключовий наш партнер у Вашингтоні — говорять так багато й так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання й на кожен сумнів. Це непросто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен, — заявив Зеленський.