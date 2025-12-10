Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский, скриншот видео

Ожидаю, что депутаты предложат свое видение — Зеленский о выборах

10 дек 2025, 22:03
999

Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 10 грудня провів зустріч із представниками Верховної Ради й тепер чекає, що депутати «запропонують йому своє бачення» стосовно можливості проведення виборів.

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України, якщо партнери — у тому числі ключовий наш партнер у Вашингтоні — говорять так багато й так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання й на кожен сумнів. Це непросто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен, — заявив Зеленський.

Очікую, що народні депутати України запропонують своє бачення. Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. І це буде, — додав він.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров