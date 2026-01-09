Василий Малыш, фото: СБУ

До Верховної Ради надійшло подання президента України Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України.

Про це сьогодні, 9 січня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури, — зазначив Стефанчук.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі сьогодні повідомив, що наступного тижня відбудеться засідання Ради, і в перший пленарний день — 13 січня — депутати будуть розглядати звільнення Малюка.

Нагадаємо, сьогодні до Ради також надійшли заяви про відставку міністра оборони України Дениса Шмигаля та першого віце-прем'єра — міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.