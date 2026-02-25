Новости
Владимир Зеленский заявил о чистках в СБУ и первых задержаниях. Фото:

Зеленский заявил о чистках в СБУ и первых задержаниях (ВИДЕО)

25 фев 2026, 20:29
Очищення Служби безпеки України відбувається наразі.

У середу, 25 лютого, були затримання серед працівників СБУ. Глава держави сьогодні мав доповіді від тимчасово виконуючого обов’язки голови СБУ Євгенія Хмари і його першого заступника Олександра Поклада. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

Були доповіді Служби безпеки України — я доручив Євгенію Хмарі та Олександру Покладу працювати на очищення Служби від тих, чий інтерес — зовсім не Україна. Є вже результати. Сьогодні були відповідні затримання, і дуже важливо, щоб були справедливі вироки. Кожен на державних посадах повинен працювати на Україну й заради України. Іншого не буде. Слава Україні! — зазначив він.

Президент не уточнив деталей щодо затримань.

Нагадаємо, 16 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що доручив Олександру Покладу зайнятись очищенням Служби безпеки України від тих, хто служить неукраїнським інтересам.

Источник: Ракурс


