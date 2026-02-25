Владимир Зеленский заявил о чистках в СБУ и первых задержаниях. Фото:

Очищення Служби безпеки України відбувається наразі.

У середу, 25 лютого, були затримання серед працівників СБУ. Глава держави сьогодні мав доповіді від тимчасово виконуючого обов’язки голови СБУ Євгенія Хмари і його першого заступника Олександра Поклада. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

Були доповіді Служби безпеки України — я доручив Євгенію Хмарі та Олександру Покладу працювати на очищення Служби від тих, чий інтерес — зовсім не Україна. Є вже результати. Сьогодні були відповідні затримання, і дуже важливо, щоб були справедливі вироки. Кожен на державних посадах повинен працювати на Україну й заради України. Іншого не буде. Слава Україні! — зазначив він.

Президент не уточнив деталей щодо затримань.

Нагадаємо, 16 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що доручив Олександру Покладу зайнятись очищенням Служби безпеки України від тих, хто служить неукраїнським інтересам.