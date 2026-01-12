Комитет ВРУ не поддержал отставку Василия Малюка. Фото:

https://racurs.ua/n211398-komitet-rady-ne-podderjal-otstavku-maluka-s-doljnosti-glavy-sbu.html

Ракурс

Комітет Верховної Ради не підтримав відставку голови СБУ Василя Малюка.

У понеділок, 12 січня, парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони розглянув подання президента Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України і не підтримав рішення. Про це народні депутати Ярослав Железняк, Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко повідомили у Telegram.

Зазначається, що за відставку Малюка проголосувало семеро депутатів комітету, ще шестеро висловилися проти і двоє утрималися. Попри це, подання про його звільнення все одно винесуть на голосування в парламентську залу.

Це не сильно заважає винести у зал. Просто виходить «комітет не рекомендує на розгляд зали». Але (особливо враховуючи дотримання закону Офісом), це не буде заважати винести на голосування постанову і далі треба набрати 226+. Хоча думаю зараз на це голосів не буде теж, — пише нардеп Железняк.

Раніше повідомлялося, що Василь Малюк відмовився писати заяву про відставку з посади голови СБУ й аргументував це завершенням кількох масштабних спецоперацій. Також він наполягав на розгляді питання у Верховній Раді. Така позиція роздратувала президента Володимира Зеленського.

А 5 січня Малюк заявив, що подає у відставку з посади голови Служби безпеки України, але залишиться працювати в системі спецслужби.

Подання Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ надійшло до Верховної Ради 9 січня.