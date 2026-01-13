Новости
Ракурс
Василий Малюк, фото: СБУ

Рада поддержала представление Зеленского об увольнении главы СБУ Малюка

13 янв 2026, 15:21
999

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 13 січня, підтримала подання президента України Володимира Зеленського про звільнення голови Служби безпеки України Василя Малюка.

Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

За відповідне рішення проголосували 235 народних депутатів:

  • «Слуга народу» — 168;
  • «Батьківщина» — 11;
  • «Платформа за життя та мир» — 12;
  • «Відновлення України» — 10;
  • «За майбутнє" - 11;
  • «Довіра» — 18;
  • «Європейська солідарність» та «Голос» не дали жодного голосу за звільнення Малюка.

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

Зазначається, що лідери фракцій «Слуга народу» Давид Арахамія та «Батьківщина» Юлія Тимошенко з трибуни парламенту закликали депутатів підтримати Зеленського про звільнення Малюка.

Малюк очолював СБУ з 18 липня 2022 року як виконувач обов’язків голови і був офіційно призначений 7 лютого 2023 року. У відставку він пішов 5 січня 2026 року, перейшовши до бойової роботи, а тимчасовим очільником СБУ став Євгеній Хмара.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»

Источник: Ракурс


