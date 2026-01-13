Рада поддержала представление Зеленского об увольнении главы СБУ Малюка

Василий Малюк, фото: СБУ

https://racurs.ua/n211425-rada-podderjala-predstavlenie-zelenskogo-ob-uvolnenii-glavy-sbu-maluka.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 13 січня, підтримала подання президента України Володимира Зеленського про звільнення голови Служби безпеки України Василя Малюка.

Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

За відповідне рішення проголосували 235 народних депутатів:

«Слуга народу» — 168;

«Батьківщина» — 11;

«Платформа за життя та мир» — 12;

«Відновлення України» — 10;

«За майбутнє" - 11;

«Довіра» — 18;

«Європейська солідарність» та «Голос» не дали жодного голосу за звільнення Малюка.

Зазначається, що лідери фракцій «Слуга народу» Давид Арахамія та «Батьківщина» Юлія Тимошенко з трибуни парламенту закликали депутатів підтримати Зеленського про звільнення Малюка.

Малюк очолював СБУ з 18 липня 2022 року як виконувач обов’язків голови і був офіційно призначений 7 лютого 2023 року. У відставку він пішов 5 січня 2026 року, перейшовши до бойової роботи, а тимчасовим очільником СБУ став Євгеній Хмара.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»