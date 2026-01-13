Комитет ВРУ поддержал отставку Василия Малюка. Фото:

https://racurs.ua/n211416-parlamentskiy-komitet-so-vtoroy-popytki-podderjal-otstavku-maluka.html

Ракурс

У Верховній Раді з другої спроби підтримав відставку Василя Малюка.

У вівторок, 13 січня, комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки з другої спроби підтримав відставку Василя Малюка з посади керівника Служби безпеки України. Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За його словами, подання президента Володимира Зеленського щодо Малюка підтримали 12 членів комітету, а п’ятеро нардепів проголосували проти. Ще один депутат утримався від голосування.

Железняк зазначив, що сьогодні за відповідне рішення голосуватимуть у Верховній Раді.

Нагадаємо, 12 січня парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони розглянув подання президента Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України і не підтримав рішення. Вчора за відставку Малюка проголосувало семеро депутатів комітету, ще шестеро висловилися проти і двоє утрималися.

Василь Малюк 5 січня заявив, що подає у відставку з посади голови СБУ, але залишиться працювати в системі спецслужби. А подання президента Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ надійшло до Верховної Ради 9 січня.