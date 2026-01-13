Рада підтримала подання Зеленського про звільнення голови СБУ Малюка

Ракурсhttps://racurs.ua/
Василь Малюк, фото: СБУ
Рада підтримала подання Зеленського про звільнення голови СБУ Малюкаhttps://racurs.ua/ua/n211425-rada-pidtrymala-podannya-zelenskogo-pro-zvilnennya-golovy-sbu-maluka.htmlРакурс
Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 13 січня, підтримала подання президента України Володимира Зеленського про звільнення голови Служби безпеки України Василя Малюка.
Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».
За відповідне рішення проголосували 235 народних депутатів:
- «Слуга народу» — 168;
- «Батьківщина» — 11;
- «Платформа за життя та мир» — 12;
- «Відновлення України» — 10;
- «За майбутнє" - 11;
- «Довіра» — 18;
- «Європейська солідарність» та «Голос» не дали жодного голосу за звільнення Малюка.
Зазначається, що лідери фракцій «Слуга народу» Давид Арахамія та «Батьківщина» Юлія Тимошенко з трибуни парламенту закликали депутатів підтримати Зеленського про звільнення Малюка.
Малюк очолював СБУ з 18 липня 2022 року як виконувач обов’язків голови і був офіційно призначений 7 лютого 2023 року. У відставку він пішов 5 січня 2026 року, перейшовши до бойової роботи, а тимчасовим очільником СБУ став Євгеній Хмара.
Джерело: «Інтерфакс-Україна»
