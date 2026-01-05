Василий Малюк заявил об отставке с должности главы СБУ. Фото:

https://racurs.ua/n211258-maluk-zayavil-ob-otstavke-s-doljnosti-glavy-sbu.html

Ракурс

Василь Малюк заявив про відставку з посади голови Служби безпеки України.

Він залишиться працювати в системі спецслужби та буде й надалі реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати Росії максимальної шкоди. Відповідна заява Малюка була опублікована на сторінці СБУ в соцмережах.

Водночас президент Володимир Зеленський поінформував про сьогоднішню зустріч із Василем Малюком. Він подякував тому за бойову роботу та доручив зосередитися на розвитку асиметричних операцій проти окупанта й РФ. Глава держави наголосив, що саме цей напрям має стати одним із найсильніших у світі. Також під час зустрічі вони обговорили кандидатури на посаду нового глави СБУ.

Крім того, Зеленський заінтригував зустрівся з начальником Центру спецоперацій «А» СБУ Євгенієм Хмарою. Президент заявив, що досвід Хмари та «Альфи» буде масштабуватися для системного розвитку спецоперацій СБ України.

Нагадаємо, ЗМІ інформували, що Василь Малюк відмовився писати заяву про відставку й аргументував це завершенням кількох масштабних спецоперацій. Також він наполягав на розгляді питання у Верховній Раді.

Така позиція роздратувала президента Володимира Зеленського. В оточення президента вважали, що кампанія публічної підтримки керівника СБУ була організована самою спецслужбою.