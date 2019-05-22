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Курс валют на сегодня установил НБУ. Фото:

Курс валют: гривна еще больше укрепилась к доллару и евро

22 мая 2019, 08:51
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Официальный курс гривны к американскому доллару и евро установил Национальный банк Украины.

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В среду, 22 мая, гривна продолжила свое укрепление к иностранной валюте. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня на веб-странице НБУ.

Курс доллара продолжает падать. Дешевеет в цене и европейская валюта. Американский доллар по состоянию на утро подешевел на 9 копеек., а евро — на 12 коп.

Сейчас 1 долл. в Украине стоит 26 грн 11 коп., а за единицу валюты Европейского Союза нужно заплатить 29,14 грн.

Напомним, в апреле международное рейтинговое агентство S&P сообщило, что прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 2019 год сохранился на уровне 2,5% при девальвации гривны до курса 28,6 грн за долл.

Источник: Ракурс


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