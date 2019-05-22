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Отмена мажоритарки и снижение барьера: Богдан рассказал о компромиссе с Советом, фото — АП

Отмена мажоритарки и снижение барьера: Богдан рассказал о компромиссе с Радой (ВИДЕО)

22 мая 2019, 09:20
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Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан рассказал об условиях компромисса, достигнутого участники политических консультаций 21 мая.

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Его закрепили в тексте законопроекта об изменениях в закон о выборах народных депутатов, который сегодня утром должны внести в парламент, сообщил Богдан в эфире телеканала «112 Украина».

Он отметил, что во время встречи президента с главами парламентских фракций и групп обсуждался вопрос о проведении парламентских выборов по пропорциональной системе, а также снижении проходного барьера до 3%.

Это будет отражено в законопроекте, который сейчас готовится. Мы согласны с этим путем в качестве временного — для проведения этих досрочных выборов, — отметил глава АП.

Он отметил, что поддерживает принятие Избирательного кодекса с открытыми списками, но пока «это невозможно осуществить, учитывая позицию народных депутатов».

Поэтому власти решили внести изменения в действующий закон. Из текста закона удалят мажоритарную систему и снизят проходной барьер до 3%. Соответствующий законопроект готовили в течение этой ночи.

Напомним, что 21 мая Богдан был назначен главой АП указом президента Зеленского. Вчера глава государства распустил парламент и назначил выборы на 21 июля. Кроме того, президент обратился к спикеру парламента с просьбой провести внеочередное заседание Рады, на котором планируют принять изменения в избирательное законодательство. Андрей Парубий созвал Раду на 22 мая, заседание начнется в 12.00.

Источник: Ракурс


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