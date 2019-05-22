Розпуск Ради оскаржимо в Конституційному суді — Парубій, фото — flickr.com

https://racurs.ua/ua/n122212-rozpusk-rady-oskarjymo-v-konstytuciynomu-sudi-parubiy.html

Ракурс

Указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради планують оскаржити в Конституційному суді.

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Про такий намір написав голова парламенту Андрій Парубій на своїй сторінці у Фейсбук.

Сумно і тривожно, що гарант Конституції України починає свою діяльність на посаді із грубого порушення Конституції. Поганий знак, — написав спікер парламенту.

У коментарях під постом розгорнулася гостра дискусія щодо розпуску Ради. Один із дописувачів запитав, чи буде оскаржене рішення нового глави держави у Конституційному суді. Парубій відповів: «Так».

Фракція Радикальної партії 22 травня має намір ініціювати збір підписів народних депутатів під зверненням до Конституційного суду щодо указу Зеленського про розпуск парламенту. Про це у Фейсбук повідомив лідер партії Олег Ляшко.

Нагадаємо, що 21 травня глава держави розпустив парламент і призначив вибори на 21 липня. Крім того, президент звернувся до спікера парламенту Парубія з проханням провести позачергове засідання Ради, на якому планують ухвалити зміни до виборчого законодавства. Вони передбачають зниження прохідного бар'єру з 5% до 3%, а також скасування мажоритарної системи голосування. Спікер скликав Раду на 22 травня, засідання розпочнеться о 12.00.