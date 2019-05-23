Влияние никотина на ранних стадиях жизни изменяет нервную систему

https://racurs.ua/n122254-vliyanie-nikotina-v-nachale-jizni-provociruet-zavisimost-vo-vzroslom-vozraste-uchenye.html

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Влияние никотина на ранних стадиях жизни провоцирует развитие зависимости во взрослом возрасте.

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К такому выводу пришла группа ученых из школы медицины Сан-Диего (США), исследовавших последствия влияния никотина в первые недели жизни на организм молодых мышей, сообщает издание EurekaAlert

Оказалось, что влияние никотина, который молодые мыши получали через материнское молоко, вызывало множество долгосрочных неврологических изменений в организме.

В частности, это повлекло форму нейропластичности, которая привела к увеличению количества модифицированных нейронов в вентральной области покрышки (части среднего мозга) после повторного воздействия никотина уже во взрослом возрасте. Эти нейроны демонстрировали биохимию, отличную от других нейронов, включая большую восприимчивость к никотину и большую вероятность дальнейшего аддиктивного поведения.

Предыдущие исследования уже показали, что курение матери и раннее послеродовое влияние никотина связаны с изменением поведения детей и повышенной склонностью к наркомании, — отметил один из исследователей доктор Дэвид Дульсис. — Новое исследование на мышах помогает выяснить механизмы того, как и почему это происходит.

Ученые установили, что когда молодые нейроны подвергаются воздействию чужеродного препарата, такого как никотин, они создают молекулярную «память», из-за которой впоследствии способствуют образованию допамина (биологически активного вещества, способствующего возникновению ощущения удовольствия) при повторном воздействии во взрослом возрасте, отмечают ученые.

Напомним, недавно ученые установили, что использование электронных сигарет уменьшает способность организма сопротивляться гриппу.