Смартфон компании Huawei, фото: Digital Trends

https://racurs.ua/n122253-amerikanskiy-startap-obvinyaet-rukovodstvo-huawei-v-prichastnosti-k-krajam-tehnologicheskih-sekretov.html

Ракурс

Американский стартап из Кремниевой долины CNEX Labs Inc обвиняет топ-менеджера китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Эрика Сюя в причастности к заговору с целью похищения коммерческой тайны.

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Соответствующий судебный иск будет рассмотрен 3 июня в суде Восточного округа штата Техас. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что, по мнению CNEX Labs Inc, компания Huawei причастна к многолетнему заговору с целью похищения технологии хранения данных на твердотельных накопителях.

Соответствующая технология, которую разрабатывает CNEX, призвана повысить производительность твердотельных накопителей в дата-центрах.

Утверждается, что инженер Huawei под видом потенциального клиента шпионил за CNEX и сообщал полученные данные своему начальству.

Кроме того, в калифорнийском стартапе считают, что с целью получения неправомерного доступа к технологиям Huawei наняла профессора китайского Сямэньского университета, Это заведение для проведения научных исследований получило от CNEX компьютерную плату памяти.

В то же время в Huawei эти обвинения опровергают и подают встречный иск о CNEX с обвинением в краже интеллектуальной собственности.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп внес Huawei в черный список.