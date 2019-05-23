Американский стартап обвиняет руководство Huawei в причастности к кражам технологических секретовhttps://racurs.ua/n122253-amerikanskiy-startap-obvinyaet-rukovodstvo-huawei-v-prichastnosti-k-krajam-tehnologicheskih-sekretov.htmlРакурс
Американский стартап из Кремниевой долины CNEX Labs Inc обвиняет топ-менеджера китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Эрика Сюя в причастности к заговору с целью похищения коммерческой тайны.
Соответствующий судебный иск будет рассмотрен 3 июня в суде Восточного округа штата Техас. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на судебные документы.
Отмечается, что, по мнению CNEX Labs Inc, компания Huawei причастна к многолетнему заговору с целью похищения технологии хранения данных на твердотельных накопителях.
Соответствующая технология, которую разрабатывает CNEX, призвана повысить производительность твердотельных накопителей в дата-центрах.
Утверждается, что инженер Huawei под видом потенциального клиента шпионил за CNEX и сообщал полученные данные своему начальству.
Кроме того, в калифорнийском стартапе считают, что с целью получения неправомерного доступа к технологиям Huawei наняла профессора китайского Сямэньского университета, Это заведение для проведения научных исследований получило от CNEX компьютерную плату памяти.
В то же время в Huawei эти обвинения опровергают и подают встречный иск о CNEX с обвинением в краже интеллектуальной собственности.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп внес Huawei в черный список.