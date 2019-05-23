Смартфон компанії Huawei, фото: Digital Trends

https://racurs.ua/ua/n122253-amerykanskyy-startap-zvynuvachuie-kerivnyctvo-huawei-u-prychetnosti-do-kradijok-komerciynoyi.html

Ракурс

Американський стартап з Кремнієвої долини CNEX Labs Inc звинувачує топ-менеджера китайського телекомунікаційного гіганта Huawei Еріка Сюя в причетності до змови з метою викрадення комерційної таємниці.

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Відповідний судовий позов розглядатимуть 3 червня в суді Східного округу штату Техас. Про це повідомляє видання Wall Street Journal з посиланням на судові документи.

Зазначається, що, на думку CNEX Labs Inc, компанія Huawei причетна до багаторічної змови з метою викрадення технології збереження даних на твердотільних накопичувачах.

Відповідна технологія, котру розробляє CNEX, покликана підвищити продуктивність твердотільних накопичувачів у дата-центрах.

Стверджується, що інженер Huawei під виглядом потенційного клієнта шпигував за CNEX й повідомляв отримані дані своєму керівництву.

Крім того, в каліфорнійському стартапі вважають, що з метою отримання неправомірного доступу до технологій Huawei найняла професора китайського Сяменьского університету. Цей заклад для проведення наукових досліджень отримав від CNEX комп’ютерну плату пам’яті.

Водночас у Huawei ці звинувачення спростовують і подають зустрічний позов щодо CNEX зі звинуваченням у крадіжці інтелектуальної власності.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп вніс Huawei в чорний список.