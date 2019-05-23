Вплив нікотину на ранніх стадіях життя змінює нервову систему

https://racurs.ua/ua/n122254-vplyv-nikotynu-na-pochatku-jyttya-provokuie-zalejnist-u-doroslomu-vici-ucheni.html

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Вплив нікотину на ранніх стадіях життя провокує розвиток залежності в дорослому віці.

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Такого висновку дійшла група вчених зі школи медицини Сан-Дієго (США), котрі досліджували наслідки впливу нікотину в перші тижні життя на організм молодих мишей, повідомляє видання EurekaAlert

Виявилося, що вплив нікотину, котрий молоді миші отримували через материнське молоко, спричиняв безліч довгострокових неврологічних змін в організмі.

Зокрема, це спричинило форму нейропластичності, котра призвела до збільшення кількості модифікованих нейронів у вентральній області покришки (частині середнього мозку) після повторного впливу нікотину вже в дорослому віці. Ці нейрони демонстрували біохімію, відмінну від інших нейронів, включаючи більшу сприйнятливість до нікотину і більшу ймовірність подальшої адиктивної поведінки.

Попередні дослідження вже показали, що куріння матері та ранній післяпологовий вплив нікотину пов’язані зі зміною поведінки дітей та підвищеною схильністю до наркоманії, — зазначив один із дослідників доктор Девід Дульсіс. — Нове дослідження на мишах допомагає з’ясувати механізми того, як і чому це відбувається.

Учені встановили, що коли молоді нейрони піддаються впливові чужорідного препарату, такого як нікотин, вони створюють молекулярну «пам'ять», через яку згодом сприяють утворенню допаміну (біологічно активної речовини, котра сприяє виникненню відчуття задоволення) при повторному впливі в дорослому віці, зазначають учені.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що використання електронних сигарет зменшує здатність організму опиратися грипові.