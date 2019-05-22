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Ракурс
Інвестори негативно відреагували на призначення Зеленським людей з кола Коломойського. Фото: Новое время

Інвестори негативно відреагували на призначення Зеленським людей з кола Коломойського

22 тра 2019, 21:53
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Призначення президента України Володимира Зеленського викликали негативну реакцію інвесторів. Якщо голова держави продовжить призначати людей з кола бізнесмена Ігоря Коломойського на високі державні посади, може виникнути відтік інвестицій з країни.

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Інвестори почали сумніватися у тому, що Україна продовжить рухатись у напрямі встановлення верховенства права. Цей фактор є дуже важливий у залученні інвестицій. Про це повідомляє президент Європейської бізнес асоціації та глава інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала, передає «Інтерфакс-Україна»

Призначення Андрія Богдана на посаду голови Адміністрації президента Фіала сприйняв скептично і заявив, що складно уявити, як людина Коломойського змінить свою діяльність і почне діяти на благо держави.

За словами інвестора, Україна до кінця цього року потребує отримання ще одного траншу від Міжнародного валютного фонду. В іншому випадку доведеться позичати кошти на внутрішніх і зовнішніх ринках, що також не мине уваги інвесторів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», призначив першим заступником голови СБУ друга дитинства і керівника студії «Квартал 95» Івана Баканова.


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