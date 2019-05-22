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Порошенко був неприємно здивований, що мирні угоди з Росією винесуть на референдум. Фото: Дело

Порошенко був неприємно здивований, що мирні угоди з Росією винесуть на референдум

22 тра 2019, 21:18
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Колишній президент України Петро Порошенко заявив, що був неприємно здивований тим, що питання про мирні угоди з Росією винесуть на референдум. Політик наголосив, що в країні таку пропозицію називають капітуляцією.

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Також Порошенко закликав почати переговори з приводу формату участі у виборах до парламенту, а чинного президента Володимира Зеленського попросив розвіяти чутки. Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Порошенко про політичну ситуацію в Україні. Фото: Twitter

За словами Порошенка, сьогодні у Верховній Раді нібито намагались провести виборчу реформу, яка відрізняється від тієї, яку потребують українці. Коментуючи розпуск парламенту, Порошенко назвав дії Зеленського порушенням положень конституції. Однак, політик запевнив, що його партія піде на вибори і переможе.

Порошенко анонсував з’їзд своєї партії, під час якого відбудеться серйозне оновлення партійного списку. За словами екс-президента, його політична сила до виборів вже готова.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський заявив, що провал його законопроекту у Верховній Раді — це спроба старих політиків продовжити політичне життя.

Джерело: Ракурс


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